«Акт о привлечении к ответственности Путина»: в конгрессе США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

Конгрессмен от республиканской партии США Джим Бэнкс подготовил новый антироссийский законопроект под названием «Акт о привлечении к ответственности Путина».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», речь идёт о персональных и секторальных экономических санкциях, а также об объявлении руководства ДНР и ЛНР террористами, а России их спонсором.

Текст законопроекта предварительно опубликован в Washington Post.

В документе прописаны санкции против российских чиновников и силовиков, в частности, против Михаила Мишустина, Дмитрия Пескова и Сергея Собянина. Среди российских олигархов и топ-менеджеров, попавших под ограничительные меры, – Абрамович, Усманов, Дерипаска, Сечин, Миллер и другие.

Также в списке журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и Константин Эрнст.

Предлагается ввести жёсткие санкции против организаций и акционеров «Северного потока-2».

Законопроект предусматривает признание России спонсором терроризма в Донбассе.

Кроме того, запрещаются операции с российским госдолгом.

Документом предписано прекращение любых трат на ведущийся сейчас между США и РФ диалог о гарантиях безопасности, «пока Россия не вернёт Крым Украине».

Симферополь, Валентин Карамазов

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