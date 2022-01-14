Сенатор США предложил ввести персональные санкции против президента Путина

Пресс-служба американского сенатора-республиканца Марко Рубио сообщает, что законодатель предложил новый проект санкций против российского руководства и лично президента РФ Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины, – сообщает РИА Новости.

В сообщении, в частности, говорится: «Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина».

Кроме того, ограничения предлагается ввести также против других представителей российского руководства.

Сенатор предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться конгрессу о том, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины, а если такое произойдет, то в течение 10 дней ввести санкции против российского руководства: премьер-министра, главы минобороны и лично Путина, а именно – «заблокировать их собственность и визы». Подобные меры Рубио предлагает ввести в отношении российских бизнесменов, затронутых санкциями от 2017 года.

Сообщается также, что в качестве еще одной меры в законопроекте Рубио предлагает «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах», а также «ввести санкции против SWIFT, если не будет прекращено обслуживание российских банков, попавших под действие законопроекта».

Кроме того, Рубио требует немедленно ввести санкции и против «Северного потока 2».

Вашингтон, Иван Бабурин

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