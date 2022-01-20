Постпредству Крыма при президенте РФ не понравился комментарий сотрудника по поводу скифского золота

Постоянное представительство Республики Крым при президент РФ вышло с любопытным заявлением комментария одного из сотрудников по поводу скифского золота.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в СМИ появились сообщения, что Следственный комитет России начал проверку по факту хищения коллекции крымских музеев, которую голландский суд постановил передать Украине.

«Есть конкретные чиновники, которые давали указания, – цитировало ТАСС заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. – Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции как неотъемлемой части музейного фонда России в музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было».

Это заявление не понравилось руководству постпредства:

«В связи с опубликованными в некоторых СМИ материалами от 19.01.2022 года о дальнейшей судьбе коллекции «скифского золота», незаконно удерживаемой в Нидерландах, со ссылкой на мнение «заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова» доводим до сведения общественности и средств массовой информации, что А.В.Молохов не уполномочен выражать официальную позицию Постоянного Представительства или иных государственных органов Республики Крым.

Вопросы, отнесенные к компетенции Рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном Представительстве Республики Крым при Президенте Российской Федерации, являющейся консультативным общественным органом, в соответствии с Положением о рабочей группе уполномочен освещать в СМИ исключительно руководитель Рабочей группы Анатолий Александрович Власов.

Подчеркиваем, что А.В.Молохов выступает и выражает свое личное мнение в СМИ либо как частное лицо, либо как практикующий адвокат.

Просим средства массовой информации учитывать вышеуказанную информацию в дальнейшей работе».

При этом само заявление Молохова о «конкретных чиновниках» комментировать в постпредстве не стали». Почему его слова вызвали такую резкую реакцию, не понятно: то ли руководителю рабочей группы не понравилось, что в СМИ звучит не его фамилия, то ли Молохов сказал что-то «лишнее».

Симферополь, Олег Яковенко

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