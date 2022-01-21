Волны виртуальных минирований докатились до Севастополя и Киева

Волна виртуальных минирований докатилась и до Севастополя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент известно, что эвакуация проводилась в нескольких школах, а также Морском колледже и СевГУ.
В пресс-служба правительства Севастополя поступление в учебные заведения анонимных сообщений о минировании подтверждают, но подробно пока не комментируют.
Напомним, мэрия Симферополя сегодня утром получила уведомление о минировании всех школ крымской столицы, занятия решено отменить.
В спецслужбах РК заявляют, что сообщения о минированиях поступают с территории Украины.
Любопытно, что СМИ соседнего государства сегодня сообщают: опять «заминированы» все школы Киева, детей эвакуируют.
Севастополь, Лиана Макоба
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