В Красноярске задержали школьников-лжеминёров

В Красноярске полицейские задержали несколько школьников, которые рассылали письма о минировании объектов. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, дети рассылали сообщения о заложенных бомбах в школах, детских садах и других объектах. Сами задержанные утверждают, что делали это ради шутки.

При этом правоохранители установили, что школьники отправляли сообщения по электронной почте не только в пределах своего города, но и в другие регионы.

Очередная волна минирований началась сразу после новогодних праздников. Сообщения с угрозами приходят в адрес учебных заведений – школ, детских садов, колледжей, а также других объектов массового скопления людей многих регионов России.

Красноярск, Зоя Осколкова

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