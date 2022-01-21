Сахалинские школы «минируют» пятый день подряд

Неизвестные сообщили о минировании пяти школ и детской больницы в городе Корсаков Сахалинской области. Персонал и школьников эвакуируют для проверки зданий на заложенные взрывные устройства, сообщили в администрации города.

«Все службы были оповещены согласно алгоритму действий, выдвинулись на место. Принято решение об эвакуации детей и персонала», – цитирует сообщение администрации Sakhalin.info.

В ведомства Корсакова подобные предупреждения приходят второй день, в Южно-Сахалинске проверка школ и некоторых административных зданий проходила четыре дня подряд. Накануне злоумышленники сообщили о мнимом минировании мэрии сахалинской столицы. Здание было проверено, взрывного устройства не нашли.

Напомним, школьников Южно-Сахалинска отправили на дистант в связи с непогодой, и на занятия в классах они вернутся 24 января. Сроки дистанта несколько раз продляли, потому что тротуарная сеть оставалась под снегом после мощного снегопада.

Предупреждения о заложенных в зданиях бомбах приходят на электронную почту учебных заведений в ряде городов России. Специалисты проверяют каждую угрозу, пока ни одна не подтвердилась.

Корсаков, Наталья Рязанова

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