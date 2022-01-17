Неизвестные заминировали 14 пустых школ на Сахалине

Правоохранители проверили сообщения о минировании 14 школ в Южно-Сахалинске. Из зданий эвакуировали персонал, но детей там не было из-за введенного в регионе режима ЧС.

Письма с предупреждением получили лицей №1, гимназия №2, школы №4, 6, 8, 16, 20, 31, 5, 19, 26, 32, кадетская, восточная гимназия. Специалисты с собаками проверили здания, но не нашли взрывных устройств. Дети из-за непогоды переведены на дистанционное обучение до 19 января включительно. Из школ после сигнала о минировании эвакуировали только персонал.

Напомним, волна лжеминирований школ прокатилась по России 13 января. Были эвакуированы для проверки все школы Архангельска, Саратова, Самары. В Екатеринбурге и Красноярске проверки после сообщений о минировании проводятся несколько дней подряд.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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