«Эпидемия» виртуального минирования расползается по всему Крыму

«Эпидемия» виртуального минирования учебных заведений расползается по всему Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрию Керчи поступило сообщение о том, что взрывные устройства заложены в 20 школах и Политехническом колледже.

В Ялте эвакуированы студенты и сотрудники из трех корпусов Гуманитарно-педагогической академии КФУ имени Вернадского.

В поселке Советский спецслужбы проверяют здание сельскохозяйственного техникума.

В Симферополе к уже эвакуированным учебным заведениям добавился Крымский университет культуры, искусств и туризма.

Ранее сообщалось об эвакуации всех школ Симферополя и учебных заведений Севастополя.

Симферополь, Лиана Макоба

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