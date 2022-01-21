«Эпидемия» виртуального минирования расползается по всему Крыму

«Эпидемия» виртуального минирования учебных заведений расползается по всему Крыму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрию Керчи поступило сообщение о том, что взрывные устройства заложены в 20 школах и Политехническом колледже.
В Ялте эвакуированы студенты и сотрудники из трех корпусов Гуманитарно-педагогической академии КФУ имени Вернадского.
В поселке Советский спецслужбы проверяют здание сельскохозяйственного техникума.
В Симферополе к уже эвакуированным учебным заведениям добавился Крымский университет культуры, искусств и туризма.
Ранее сообщалось об эвакуации всех школ Симферополя и учебных заведений Севастополя.
Симферополь, Лиана Макоба
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