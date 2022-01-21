Зеленский «объяснил», зачем России Донбасс

Россия «оккупировала Донбасс», чтобы все забыли об «оккупации Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Согласно его версии, Москва якобы готова отказаться защищать от киевского режима восставший Донбасс, если Украина согласится «отдать Крым».

«Я так понимаю, что речь идет о Крыме. Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе», – рассуждает Зеленский.

Вместе с тем, он поспешил заверить американцев, что Киев «никогда на это не согласится».

«Крым никто не забудет», – отрезал Зеленский.

Симферополь, Иван Капустин

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