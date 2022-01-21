Зеленский: Все, кто любил РФ, пойдут в бой против России

На Украине настолько много желающих повоевать с российской армией, что даже те, кто «положительно относился» к России (а теперь разлюбил), – будут сражаться «за свою землю».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

По его мнению, такой переворот в сознании пророссийских украинцев произошёл вскоре после «оккупации Россией Крыма и Донбасса». Итоги всенародных референдумов 2014 года на бывших украинских территориях Зеленский традиционно не упомянул и не прокомментировал.

Также украинский президент пообещал сотни тысяч жертв со стороны Украины в случае гипотетического «российского вторжения».

«Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, поддерживающих Украину, – даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю...

Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает. Россия пострадает. Пострадают соседние с Украиной европейские страны. А тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию», – рассуждал Зеленский.

В этом же интервью президент Украины заявил, что Россия «оккупировала Донбасс», чтобы все забыли об «оккупации Крыма».

Симферополь, Валентин Карамазов

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