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Понедельник, 24 января 2022, 04:41 мск

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Блинкен поставил на место Зеленского

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на требование президента Украины к Западу ввести против России превентивные санкции, не дожидаясь «вторжения РФ на Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о вреде такого подхода Блинкен заявил в ходе брифинга в Вашингтоне.

По его словам, если ввести санкции заранее, то они перестанут играть роль «сдерживания Рф от агрессии против Украины».

«Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций – сдерживать российскую агрессию. Поэтому, если они срабатывают сейчас, вы теряете сдерживающий эффект. Все то, что мы делаем, включая объединение с Европой, это серьезные последствия для России, всё нацелено повлиять на расчеты президента Владимира Путина, сдерживание и их отказ от агрессивных действий, даже если мы в это время прибегаем к дипломатии», – рассуждает Блинкен.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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