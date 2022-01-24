ЕС не пошёл на поводу у Вашингтона и Лондона, отказавшись эвакуировать дипломатов из Украины

Евросоюз не убедили аргументы Белого дома, принявшего решение эвакуировать дипломатов из Киева перед лицом «российской агрессии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что пока Россия предлагает Западу переговоры, Евросоюз не видит причин для подобных поспешных шагов.

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Не стоит драматизировать ситуацию. Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин. Пока идут переговоры с Россией, я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину», – подчеркнул Боррель.

Напомним, сегодня Госдепартамент США санкционировал добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за сохраняющихся «военных угроз» со стороны России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Распоряжение касается наемных работников, выполняющих задачи, которые не относятся к чрезвычайным. Членам их семей предписано покинуть украинскую столицу.

В свою очередь, Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве. Диппредставительство пока продолжает работу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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