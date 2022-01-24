Госдеп советует американцам покинуть Украину и сокращает штат посольства в Киеве

Госдепартамент США санкционировал добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за сохраняющихся «военных угроз» со стороны России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Распоряжение касается наемных работников, выполняющих задачи, которые не относятся к чрезвычайным. Членам их семей предписано покинуть украинскую столицу.

В Госдепе уточнили, что американская дипмиссия на Украине продолжит работу, а временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин остается в стране, передает агентство Bloomberg. Представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Россия может атаковать Украину «в любое время», и в этом случае Вашингтон не сможет эвакуировать своих граждан.

При этом в Вашингтоне заверили, что США продолжат оказывать Киеву военную помощь, пообещали предоставить дополнительную помощь в случае эскалации ситуации с Украиной.

Госдеп также рекомендовал находящимся на Украине американским гражданам рассмотреть возможность отъезда из страны коммерческими рейсами. Одновременно ведомство призвало американских граждан не ездить на Украину на фоне «возросших угроз российских военных действий», распространения Covid-19 и угрозы насилия в различных районах Украины.

Надо отметить, что власти России неоднократно отвергали обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что Москва никому не угрожает и не собирается нападать.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»