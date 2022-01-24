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Понедельник, 24 января 2022, 13:32 мск

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В Крыму утвердили обвинительное заключение по делу владельца сети автозаправок Бейма

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу владельца сети автозаправок Сергея Бейма.

Как уже сообщал «Новый День», 31 июля минувшего года в Сакском районе Бейм за рулем Lexus объезжал по обочине пробку и не пропустил поворачивающую налево Toyota Camry, водитель которой не мог видеть машину Бейма из-за остановившихся на правой полосе машин.

В итоге Lexus впечатался Toyota в правую заднюю дверь. Сидевшая справа сзади женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Ее 11-летний внук был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Миллионер виновным в ДТП себя не считал, однако МВД РК возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».
«По версии следствия, которое проведено следственным управлением МВД по Республике Крым, 31 июля прошлого года 54-летний обвиняемый, управляя автомобилем «LEXUS LX 570», двигался с превышением разрешенной скорости по автодороге «Симферополь – Евпатория» в направлении Саки. Автомобиль выехал на обочину дороги, после чего на перекрестке столкнулся с автомобилем «TOYOTA CAMRY», который осуществлял поворот во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «TOYOTA CAMRY» – женщина 1954 года рождения скончалась от полученных травм в учреждении здравоохранения.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре.

Отметим, что Бейм выплатил семье погибшей компенсацию (сумма не разглашается), и пострадавшая сторона написала отказ от претензий.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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