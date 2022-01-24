Кличко: Германия предала своих украинских друзей

Отказ правительства ФРГ поставлять оружие Киеву, а также нежелание останавливать «антиукраинский» проект «Северный поток-2» говорит о «предательстве друзей» правительством Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в статье для немецкого издания Spiegel написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, такое поведение Берлина недопустимо в условиях угрозы «российского вторжения».

«Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ», – заявил Кличко.

«Германия должна обеспечить, чтобы закон запрещал таким лоббистам, как бывший канцлер Герхард Шредер, продолжать работать на российский режим. Это будут санкции, которые действительно навредят многим пророссийским деятелям», – пишет Кличко.

Напомним, ранее в Германии заявили, что «Северный поток -2» – необходимое сооружение для энергобезопасности Европы и полностью соответствует законодательству ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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