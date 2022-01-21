Австрия-Германия: «Северный поток -2» – необходимое сооружение для энергобезопасности Европы и полностью соответствует законодательству ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в пятницу, 21 января, в интервью еженедельнику Der Spiegel заявил, что безопасность поставок энергоресурсов в Европу может обеспечить газопровод «Северный поток -2».

«Северный поток -2» это необходимое техническое сооружение для обеспечения безопасности поставок ресурсов в Европу. Мое мнение заключается в том, что трубопровод сам по себе, скорее, не нужно рассматривать как угрозу, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе», – заявил канцлер Австрии.

Отвечая на вопрос, готов ли канцлер пересмотреть свою позицию в случае эскалации ситуации, Нехаммер ответил, что газопровод «слишком мал для ужесточения санкционного режима».

В свою очередь, также в пятницу, 21 января, в интервью «Известиям» депутат комитета бундестага по энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил, что «Северный поток – 2» полностью соответствует законодательству Евросоюза и Германии.

«Газопровод Северный поток – 2» на 100% соответствует законодательству ЕС и Германии. Включение Третьей газовой директивы ЕС в немецкое законодательство создало дополнительные юридические препятствия для запуска проекта. Тем не менее, его нельзя остановить на законных основаниях. И даже если бы это можно было так истолковать, эта директива вступила в силу только тогда, когда СП-2 был почти готов. Таким образом, он незаконно применяется задним числом. Это нарушает защиту инвестиций, свободную международную торговлю и правовую безопасность в целом», – подчеркнул Штеффен Котре.

Вена-Берлин, Иван Бабурин

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