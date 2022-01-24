В Симферополе решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Администрация Симферополя решила повысить стоимость проезда в городском транспорте. Об этом заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

Как уже сообщал «Новый День», инициатива увеличения стоимость поездки в общественном транспорте принадлежит Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма. Ее озвучили в середине декабря на заседании республиканской Общественной палаты. Перевозчики заявили, что экономически обоснованная стоимость проезда составляет не менее 29 рублей, но согласились с тем, что повышение должно быть поэтапным. И предложили сначала поднять цену на 3 рубля.

Этим предложением воспользовалась мэрия крымской столицы: «Администрация Симферополя обратилась в Государственный комитет по ценам и тарифам с просьбой проиндексировать действующий тариф – 17 рублей за безналичную оплату и 22 за наличную – на индекс потребительских цен до показателя 20 рублей за безналичный расчет, 25 – за наличный расчет», – сообщил Сухацкий.

Симферополь, Олег Яковенко

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