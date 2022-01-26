Крым в течение месяца подаст первый иск о возмещении ущерба от блокады

Первый иск будет передан в суд в течение ближайшего месяца. Об этом заявили в Госсовете Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иски готовят семь подразделений правительства РК, в том числе министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство курортов и туризма, Госкомитет по водному хозяйству. Нанесенный республике ущерб предварительно оценен в 1,45 трлн рублей. Рассматривать дело будет Арбитражный суд РК.

Корме того, готовятся иски по возмещению ущерба, нанесенного энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадами.

Напомним, летом минувшего года по факту водной блокады Крыма Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид).

Симферополь, Олег Яковенко

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