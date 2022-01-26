В Керчи водитель автобуса выгнал школьника под снег из-за того что валидатор не смог списать деньги с карты ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 24 января. Ребенок добирался из школы домой и примерно в 16:40 сел в автобус №5. Оплата через валидатор не прошла, и водитель выгнал школьника из салона на ближайшей остановке.

«Ребенку пришлось мерзнуть под ветром и снегом, пока не приехала за ним», – рассказал мать школьника.

«Организована процессуальная проверка сведений о высадке водителем автобуса ребенка на улицу в неблагоприятные погодные условия, – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – Будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям водителя автобуса предприятия».

Напомним, в России с марта 2021 года действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей даже за безбилетный проезд. Крымские водители этот закон нарушают.

Керчь, Олег Яковенко

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