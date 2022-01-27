Песков: Письменный ответ США по гарантиям безопасности отправлен на анализ

Москва не будет спешить с реакцией на предоставленный вчера послом США в РФ Джоном Салливаном письменный ответ США на требование России убрать ударные вооружения из Восточной Европы и не расширять НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями», – отметил он.

В то же время, спикер Кремля подчеркнул, что в ответе содержатся лишь отдельные «позитивные моменты», но нет большого повода для оптимизма.

В частности, США не учли «соображения РФ по гарантиям безопасности в своих ответах на соответствующие предложения или продемонстрировали (только) готовность учитывать озабоченности Москвы».

«Реакции на главный вопрос РФ – нет», – добавил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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