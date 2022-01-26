США передали России ответ на предложения по безопасности. Ожидается пресс-конференция генсека НАТО

Посол США Джон Салливан привез ответ на предложения по безопасности в МИД РФ, – сообщают СМИ.

Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила в Twitter, что США передали России предложения в сфере безопасности

«Письменный ответ США России уже доставлен», – написала Джейкобс.

Ранее в российском МИДе отмечали, что Москва ожидает от США письменного ответа на каждое предложение гарантий безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Россия не опубликует ответ, если такая просьба поступит от США, однако суть реакции США «заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах была об этом проинформирована».

Во вторник, 25 января, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения РФ в сфере безопасности.

На брифинге Псаки сказала следующее: «Я отмечу, что обычно подобные бумаги не публикуются. Это часть дипломатического процесса».

Сообщается, также, что на фоне сообщений о передаче России ответов от США на предложения в сфере безопасности Генсек НАТО Йенс Столтенбернг проведет пресс-конференцию.

«Столтенберг проведет онлайн пресс-конференцию в 19.00 по среднеевропейскому времени (21.00 мск – ред.)», – говорится в распространенном пресс-релизе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Москва, Иван Бабурин

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