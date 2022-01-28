Крым как образец сменяемости власти – 2: крымчане не всегда успевают запоминать глав муниципалитетов

Крым продолжает демонстрировать примеры постоянного обновления власти. Можно ли назвать эти примеры положительными – вопрос другой. Однако факт остается фактом: республика может претендовать на статус региона с самой высокой текучкой управленческих кадров.
Как уже сообщал «Новый День», за 8 лет «российской истории» в республике сменились почти 2 десятка вице-премьеров и более полусотни министров. Не отстают от республиканского правительства и муниципалитеты: с 2014 года в 11 в городских округах и 14 муниципальных районах сменили 75 глав. Если быть точнее, в креслах градоначальников побывали 41 человек, руководителей районов – 34.
Наиболее часто меняются главы (не считая врио):
в Феодосии – 6 раз;
в Симферополе – 5 раз;
в Ялте – 5 раз;
в Судаке – 4 раза;
в Красноперекопске – 4 раза;
в Керчи – 4 раза;
у Джанкое – 4 раза.
«В 2022 году Симферополь точно догонит, а не исключено, что и перегонит Феодосию», – прогнозируют авторы telegram-канала «Территория Крым», составившие данный рейтинг.
В районных администрациях в рейтинге сменяемости руководителей лидируют Бахчисарайский район, где «сидит» уже пятый глава, и Симферопольский – четвертый.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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