В Крыму остановили разработку альтернативной вакцины от COVID

В Крыму приостановили разработку первой синтетической аэрозольной вакцины от COVID.
Как уже сообщал «Новый День», о разработке альтернативной вакциной от COVID-19 в КФУ имени Вернадского сообщили еще в октябре 2020 года. Ученые провели испытания сначала на кроликах, затем на гуманизированных мышах – у всех животных выработались антитела, болезнь протекала в легкой форме, ни один из подопытных от инфекции не умер.
Достоинства крымской вакцины заключаются в вариативности ее применения – ее можно вводить как внутримышечно, так и назально, а также в дешевизне.
Но разработка застопорилась на этапе испытаний на людях – для этого нужно дополнительное финансирование, а желающих дать деньги ученым на продолжение исследований не нашлось.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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