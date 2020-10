В Крыму разработали альтернативную вакцину от COVID-19

В Крыму разработана альтернативная вакцина от COVID-19. Об этом сообщили в КФУ имени Вернадского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые опирались не только на свой опыт в вирусологии, но и в генетике.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела, – рассказал руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. – После вакцинации таким олигонуклеотидом предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет. Основательность действия вакцины обеспечивается свойствами тиофосфатных олигонуклеотидов, которые эффективно проникают в клетки и имеют пролонгированный эффект. Еще одно преимущество нашей вакцины в том, что ее можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, не понадобиться никаких инъекций».

По словам ученого, CpG-островки, присутствующие в структуре генома коронавируса, влияют на возникновение «цитокинового шторма» и тяжелых форм болезни. С начала пандемии их количество снизилось с 439 до 437, значит, летальность от болезни постепенно будет уменьшаться, считает Оберемок.

«Вирусу не выгодно убивать интенсивно, так как, если больной умирает, то он уже не может передать инфекцию здоровому человеку, – поясняет биолог. – Получается, что закрепляться в популяции человека будут штаммы вируса, которые менее опасны, но способны стремительно распространяться. Важно понять, что новый коронавирус с нами навсегда. Именно поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами, чтобы находить наиболее эффективные из них в конкретной ситуации и иметь альтернативу в выборе».

Результаты исследования представлены в статье «SARS-CoV-2 will constantly sweep its tracks: a vaccine containing CpG motifs in 'lasso' for the multi-faced virus», опубликованной в международном научном журнале «Inflammation Research».

Крымские ученые заявляют о готовности начать тестирование вакцины сразу после получения необходимого финансирования.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь

