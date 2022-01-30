Президент Хорватии осудил «западных шарлатанов», подстрекающих Украину против России

Украина коррумпированная страна, которая не желает идти на переговоры со своими внутренними сепаратистами, но постоянно провоцирует вооружённую ядерным и гиперзвуковым оружием Россию. Между тем, в ЕС есть политики-шарлатаны, которые подыгрывают деструктивным действиям Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

По его словам, ЕС ведёт себя безответственно, постоянно обещая украинским властям «миллиарды и миллиарды» помощи, однако не даёт, прекрасно понимая, что в коррумпированной Украине их разворуют.

«Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно. Они ничего не получили от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды. Говорю это не чтобы кого-то обидеть. Не являюсь ни другом России, ни недругом Украины. То, что они – коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», – отметил он.

«С сепаратистами в Донбассе, которых пока не признала и Россия, Украина должна продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать. А не идти постоянно путём конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой – Россией. И, кто бы их к этому ни подстрекал, он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно», – заявил президент Хорватии.

Напомним, ранее Миланович пообещал отозвать хорватских солдат из НАТО, если Запад вместе с Украиной втянется в вооружённое противостояние с Россией. Кроме того, он подчеркнул, что Украине не место в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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