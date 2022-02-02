Президент Хорватии обвинил Бориса Джонсона в подстрекательстве к войне с Россией

Открытая политическая поддержка и обещание военной помощи Киеву со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона способствует не урегулированию, а обострению конфликта между Россией и Украиной и всей Европой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

По словам Милановича, Джонсон пытается погасить скандал внутри Великобритании вокруг его вечеринок во время карантина, разжигая войну на востоке Украины.

«Всё, что Джонсон делает, во многом мотивировано внутриполитической ситуацией. В Великобритании всё чаще звучат призывы к нему уйти в отставку из-за многочисленных вечеринок в его правительстве во времена жесткого локдауна для всей остальной страны… Заявлять о солидарности с Украиной и говорить, что «мы вас поддерживаем в конфликте с Россией» – это безответственно, это подстрекательство», – отметил он.

По словам президента, если Великобритании удастся спровоцировать войну, такой поворот событий станет ударом для всего континента. Хорватская армия в этом не будет участвовать в любом случае.

«Я не хочу, чтобы погиб хотя бы один украинец, хотя бы один русский, и у хорватов нет шансов. Европейская стабильность, западноевропейская стабильность, стабильность Европейского союза невозможны без фактора присутствия России, потому с Россией следует договариваться. Тезис о том, что Россия нападет на них завтра, не следует подогревать, а если на них нападут, то надо спрашивать по факту, с тех, кто ответственен за это. Но ни один хорватский солдат отсюда туда не уйдёт», – приводит слова Милановича «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Зоран Миланович осудил «западных шарлатанов», подстрекающих Украину против России.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»