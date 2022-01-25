Президент Хорватии попал в базу «Миротворца»

Президент Хорватии Зоран Миланович был внесен в базу одиозного украинского ресурса «Миротворец», как «антиукраинский пропагандист», – сообщает РИА Новости в своем Telegram.

Как сообщалось ранее, Миланович заявил, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.

Следует напомнить, что бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шонбах 23 января также был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец» за свою позицию по Крыму.

«Миротворец» – украинский интернет-сайт, создан в августе 2014 года, позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Сайт содержит открытую базу личных данных людей, находившихся в зоне боевых действий на Украине, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля».

Киев, Иван Бабурин

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