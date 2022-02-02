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Среда, 2 февраля 2022, 16:10 мск

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«Украину толкают в опасную авантюру»: президент Хорватии раскритиковал Запад и выступил в поддержку России

Фото: официальный сайт президента Хорватии

Стабильность в Западной Европе и Евросоюзе невозможна без России. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, обвинив Запад в разжигании на Украине войны, которой, как он надеется, «все же не случится».

Миланович раскритиковал позицию Великобритании относительно украинского кризиса и подчеркнул, что не хочет, чтобы «погиб хоть один украинец или русский, не говоря уже о хорватах». «Украине нечему будет радоваться, если она будет слушать нынешний Лондон. Их толкают в очень опасную авантюру, и президент Зеленский это понял. В последние несколько дней то, что я слышу из Киева, звучит очень разумно и ответственно по отношению к собственной стране», – подчеркнул Миланович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Хорватии пояснил, что является другом Украины, и назвал попытки держать Киев в заложниках у политики Лондона и Вашингтона безответственным шагом. Он считает, что Украина и без того находится в сложном положении и не продвигается на пути сближения с ЕС.

Ранее президент Хорватии был внесен в базу одиозного украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист» после заявления, что Загреб отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины. После этого посла Хорватии в Киеве вызвали в украинский МИД.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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