Это опасно: крымчан и туристов призвали не ходить и не ездить в горы

Жителей Крыма и туристов призвали в ближайшие дни не ходить и не ездить в горы: это опасно.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, до 2 февраля в Крымских горах существует угроза схода снежных лавин.

Ситуация осложняется сильным ветром, который при порывах может достигать 25 метров в секунду.

В МЧС не исключают возможности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа ДТП, заторов на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Напомним, до 1 марта закрыта дорога на Ай-Петри.

Симферополь, Лиана Макоба

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