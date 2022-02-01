В Крыму в отставку отправили очередного одиозного мэра

Глава администрации Евпатории ушел в отставку. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию», – рассказал Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,Тихончук занял кресло главы администрации Евпатории в апреле 2019 года после ареста предыдущего градоначальника Андрея Филонова – сначала в статусе исполняющего обязанности, а в октябре того же года его утвердил горсовет.

В конце сентября 2021 года Аксенов объявил Тихончуку выговор «за срыв сроков строительства объектов благоустройства города». Через несколько дней правоохранительные органы задержали главу горсовета Олесю Харитоненко. Тихончук был допрошен как свидетель.

14 октября последовал второй выговор от Аксенова, а прокуратура внесла в горсовет представление об отстранении главы городской администрации от должности в связи с утратой доверия. Депутаты размышляли почти месяц, но потом представление прокуратуры отклонили.

И вот через 2,5 месяца после этого Тихончук все-таки ушел в отставку.

Евпатория, Олег Яковенко

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