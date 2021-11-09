В Евпатории решили не наказывать мэра, несмотря на требование прокуратуры

Городской совет Евпатории не стал отказался не нашел никаких нарушений в действиях главы города Романа Тихончука.

Как уже сообщал «Новый День», 5 октября в администрации и горсовете Евпатории прошли обыски, а мэру Роману Тихончуку и спикеру горсовета Олесе Харитоненко пришлось объясняться с правоохранительными органами.

14 октября глава РК Сергей Аксенов объявил Тихончуку выговор, а на следующий день прокуратура внесла в горсовет представление об отстранении главы городской администрации от должности в связи с утратой доверия.

Вопрос должны были рассматривать на комиссии по этике, назначенной на 20 октября. Но на заседание пришел только представитель прокуратуры, а члены комиссии уклонились от обсуждения под различными предлогами.

Тогда вопрос вынесли на сессию горсовета, назначенную на 22 октября. Однако сессия сегодня не состоялась: спикер Харитоненко и ее заместитель вместе ушли на больничный. Депутатам разослали уведомления об отмене сессии и о том, что «о дате, времени, месте ближайшей сессии будет сообщено дополнительно». Кстати, уведомления почему-то рассылали из администрации города.

Сессию перенесли на 29 октября. Но ее отменили в связи с заявлением прокурора города Сергея Шкаева, что сессия назначена с нарушениями. Сегодня заседание, наконец, состоялось. Депутаты рассмотрели материалы о выявленных в ходе прокурорской проверки нарушениях Тихончуком антикоррупционного законодательства.

И пришли к выводу, что нет никаких оснований для привлечения главы городской администрации к ответственности.

Представление прокурора отклонили, досрочно прекращать полномочия Тихончука не стали.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 09.11.21

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