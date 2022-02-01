«За Крым ответишь…» Верховная рада Украины начала охоту на ведьм

Верховная рада Украины создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств потери Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за создание комиссии проголосовали 229 депутатов при 226 необходимых голосах.

Основными задачами ВСК является контроль за расследованием фактов и установлением лиц, способствовавших переходу полуострова под юрисдикцию России.

Некоторые эксперты предполагают, что «копать» будут под экс-секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова. Напомним. президент страны Владимир Зеленский еще в ноябре прошлого года возложил ответственность за потерю Крыма и Донбасса на Турчинова и Порошенко.

Киев, Платон Ефимчук

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