В Крыму назвавшийся полицейским устроил дебош и разбил автомобиль ППС

Крымчанин отправился в гости к бывшему заключенному и, не обнаружив его, устроил дебош, кричал, что из полиции, и разбил машину ППС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переполох начался в два часа ночи во двор общежития винно-водочного завода: три человека громко кричали и звали некого Тапка. Тапок не откликался, а разбуженные обитатели довольно грубо сообщили, что он вообще тут больше не живет. «Это никого не остановило: начался концерт с криками «да я сам из полиции» и попытками вломиться в подъезд, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Всей компашкой избили случайного прохожего, сделавшего им замечание».

Жильцы общежития вызвали полицию. Дебоширы попытались сбежать, но дорогу их иномарке перегородил полицейский «УАЗ». Водитель иномарки «бросил» свое авто на таран, а выбравшись из помятой машины, сам начал кидаться на сотрудников ППС и орал до тех пор пока на место ДТП не приехали представители ГИБДД.

История закончилась любопытно: главного дебошира отвезли на освидетельствование и отпустили. А избитый отказался писать заявление.

Симферополь, Олег Яковенко

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