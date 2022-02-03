Не соврал: пьяный крымчанин, устроивший ночной дебош в Симферополе, оказался полицейским начальником

Пьяный крымчанин, устроивший ночной дебош во дворе общежития симферопольского винно-водочного завода, оказался полицейским.

Как уже сообщал «Новый День», офицер в компании двух приятелей заявился туда в 2 часа ночи и начал требовать свидания с бывшим заключенным. Обитатели общежития сообщили, что искомый объект здесь давно не живет и пригрозили вызвать полицию. Ночной гость начал кричать, что он сам из полиции и пытаться выломать входную дверь. Между делом пьяная компания избила прохожего, сделавшего им замечание.

А когда на вызов приехала полицейская бригада, пьяный друг бывших зеков на своей иномарке врезался в служебный автомобиль.

Выяснилось, что дебошир не соврал – он действительно оказался полицейским и даже руководителем одного из подразделений управления Керчи.

«Установлено, что за рулем иномарки (врезавшейся в полицейский УАЗ – прим. РИА «Новый День») находился сотрудник УМВД России по городу Керчи. При проверке выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения, – сообщили в пресс-службе МВД РК. – Кроме того, проверяется информация о том, что указанное лицо причастно к нанесению телесных повреждений гражданину.

В настоящее время по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в воспитательной работе с личным составом».

Симферополь, Олег Яковенко

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