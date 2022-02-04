В Крыму школьники пытались убить соученицу

В Бахчисарайском районе Крыма школьники пытались убить соученицу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК, 1 февраля на территории одной из школ 16-летний подросток вместе с малолетним знакомым «на почве личных неприязненных отношений» решили убить 13-летнюю школьницу. И начали ее душить.

Когда девочка потеряла сознание, подростки испугались и сбежали.

В отношении 16-летнего зачинщика нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (п. «в», «ж») части 2 статьи 105 УК РФ.

По предварительной информации, семьи несовершеннолетних на профилактических учетах не состояли.

Прокуратура Крыма начала проверку соблюдения законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних, в рамках которой будет дана оценка исполнению обязанностей должностными лицами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также причин и условий произошедшего.

Бахчисарай, Олег Яковенко

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