«Нет тела, нет дела»: крымские подростки собирались завершить убийство школьницы

Школьники из Бахчисарая, пытавшиеся задушить 13-летнюю девочку, обсуждали планы убийства в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», 1 февраля на территории одной из школ 16-летний подросток вместе с приятелем «на почве личных неприязненных отношений» едва не задушили соученицу.

Все начало с того, что один из парней нашел в соцсетях фото девочки в купальнике, отфотошопил его и выложил в открытый доступ. Девочка пожаловалась учительнице, парень разозлился и позвал с собой на дело друга. Они пригласили девочку покурить за школу и попробовали задушить удавкой. Но испугались и сбежали.

«На этом дети не остановились, начали обсуждать свои безумные планы во ВКонтакте», – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Они собрались подкараулить девочку перед уроками, утащить за школу и расправиться с ней. А потом избавиться от тела».

Зачинщик настаивал на том, что начатое надо закончить и убеждал приятеля, что спрячут труп, и им ничего за это не будет: «Нет тела, нет дела», – втолковывал он приятелю в соцсетях.

Напомним, по факту нападения на девочку возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (п. «в», «ж») и части 2 статьи 105 УК РФ.

Бахчисарай, Олег Яковенко

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