Псаки пригрозила Китаю последствиями за «российскую агрессию против Украины»

Китай испытает на себе все негативные последствия «российского вторжения» на Украину и «дестабилизации в Европе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос об отношении администрации США к тому, что Байден оказался исключён из взаимоотношений Пекина и Москвы.

«Вы знаете, наша точка зрения и оценка такова: госсекретарь Блинкен недавно говорил с министром иностранных дел Китая Ван И и подчеркнул глобальную безопасность и экономический риск, создаваемый дальнейшей российской агрессией против Украины, и передал, что деэскалация и дипломатия являются ответственным путём вперед.

Вы знаете, это сообщение, которое мы продолжаем доносить до Пекина, включая тот факт, что дестабилизирующий конфликт в Европе затронет интересы Китая во всем мире. Китай это точно знает», – приводит слова Псаки «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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