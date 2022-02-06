США грозят Китаю штрафами в случае несоблюдения Пекином санкций против РФ за «вторжение на Украину»

Китай ожидают серьёзные последствия, если он поможет России избежать санкций, которые США введут против РФ за будущее «нападение» на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом он намекнул на то, чтобы Китай учитывал это уже сейчас, заключая с Россией долгосрочные контракты в сфере энергетики.

«У Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы.

В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующей пары недель», – сказал Салливан.

Напомним, ранее секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай испытает на себе все негативные последствия «российского вторжения» на Украину и «дестабилизации в Европе».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»