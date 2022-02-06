«В конце февраля или раньше» – Госдеп фактически объявил войну на Украине

Боевые действия на Украине с «российским вторжением» начнутся «в любой момент» до конца февраля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, война может начаться сразу после окончания Олимпийских игр в Китае, которые стартовали 4-го и закончатся 20 февраля.

Вместе с тем, помощник Байдена склоняется к тому, что всё случится раньше.

«Есть ли причины считать, что это может произойти в этот временной отрезок? Да. Но есть также причины считать, что Россия под руководством президента Путина предпримет шаги раньше», – сказал Салливан.

По мнению украинских экспертов, слова Салливана свидетельствуют о том, что США «сломали Зеленского», и решение о наступлении Киева в Донбассе уже принято. После этого, без сомнения, последует ответ Москвы, на что и расчитывают в Вашингтоне.

Тем временем США уже подготовили пакет санкций против РФ и предупредили Китай, что он понесёт серьёзную отвественность, если не присоединится к ним.

Симферополь, Валентин Карамазов

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