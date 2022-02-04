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Пятница, 4 февраля 2022, 18:05 мск

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Польский премьер объявил о начале поставок вооружений Украине

Премьер-министры Польши (слева) и Украины. Фото: кабмин Украины

Польша приняла решение уже со следующей недели начать поставки большого количества боеприпасов и оружия в Киев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

При этом он назвал артиллерийские снаряды, гранатомёты и миномёты «оборонительным вооружением».

«Мы передаём на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе выйдет первый транспорт за нашу восточную границу», – заявил Моравецкий.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что принято решение передать Украине самое современное вооружение.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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