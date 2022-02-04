Польский премьер объявил о начале поставок вооружений Украине

Польша приняла решение уже со следующей недели начать поставки большого количества боеприпасов и оружия в Киев.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
При этом он назвал артиллерийские снаряды, гранатомёты и миномёты «оборонительным вооружением».
«Мы передаём на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе выйдет первый транспорт за нашу восточную границу», – заявил Моравецкий.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что принято решение передать Украине самое современное вооружение.
Симферополь, Валентин Карамазов
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