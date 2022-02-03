Польша передаст Украине свои самые современные вооружения

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что принято решение передать Украине самое современное вооружение, – пишет польское издание Interia.

Сообщается, что польский министр обороны заявил буквально следующее: «Хорошая новость: правительство по моему запросу приняло постановление относительно помощи Украине. Мы передадим самые современные польские вооружения: переносные ракетные зенитные комплексы «Пёрун» и боеприпасы».

Автор польского издания также пишет: «Россияне продолжают стягивать военных и тяжелую технику к украинской границе. Все признаки указывают на возможность вторжения, которое может иметь беспрецедентный масштаб. Британия и США направили Киеву противотанковые вооружения, теперь пришла очередь Польши».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в Киев заявил: «Мы передадим Украине 70 тысяч ракет и артиллерийских боеприпасов, ПЗРК «Гром», легкие минометы, а также разведывательные дроны».

Переносной зенитный ракетный комплекс «Пёрун» является модернизированной версией ПЗРК «Гром». «Пёрун» весит 16,5 килограммов, в его комплект входит ракета в пусковой трубе, пусковой механизм и наземный источник питания. Комплекс предназначен для поражения воздушных целей, движущихся со скоростью до 1 440 км/ч на высоте от 10 до 4 тысяч метров. Максимальная дальность действия составляет 6,5 тысяч метров

«Эта прекрасная техника продемонстрировала свои возможности в ходе конфликта в Грузии, ответственность за развязывание которого несет Россия, 9 из 12 запущенных ракет попали в российские самолеты», – пишет издание Interia.

Варшава, Иван Бабурин

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