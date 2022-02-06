МИД Великобритании: Москва лжёт об отсутствии планов вторжения на Украину

Все заявления российских официальных лиц о том, что РФ не намерена вторгаться на Украину, являются ложными, так как действия Москвы у границ «Незалежной» говорят об обратном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

При этом она дежурно пригрозила России «повысить цену» за «нападение на Украину».

«Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными. Мы и наши союзники едины в вопросе поддержки Украины и готовности повысить цену, которую Россия заплатит в случае дальнейших действий», – сказала Трасс.

«Попытки России подорвать Украину и угрожать ей – очевидны», – добавила она.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании уже отметилась скандальными антироссийскими заявлениями. В частности, она заявила, что активы российских компаний в Соединенном королевстве могут быть заморожены в соответствии с новым законопроектом о санкциях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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