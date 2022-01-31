Британия пригрозила заморозкой активов российских компаний

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что активы российских компаний в Соединенном королевстве могут быть заморожены в соответствии с новым законопроектом о санкциях. Как сказала глава британской дипломатии, документ должен быть принят к 10 февраля, – сообщает РИА Новости.

Ранее Лиз Трасс сообщила, что британское правительство в течение следующей недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который сделает возможным введение масштабных санкций против России.

В эфире BBC глава МИД Великобритании заявила: «Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, играющих ключевую роль для Кремля и его будущего. Им придется заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики, против близких к Кремлю олигархов».

Накануне г-жа Трасс отметила, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против России, если ситуация вокруг Украины обострится.

Лондон, Иван Бабурин

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