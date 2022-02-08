Киев настроен отвергнуть «неприемлемые сигналы», привезённые Макроном от Путина

Украина ждёт и готова обсудить с французской стороной предложения, которые были переданы Москвой президенту Франции. Однако Киев отвергнет всё, что не устроит украинские власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр инсотранных дел Украны Дмитрий Кулеба перед встречей с французской делегацией в Киеве.

«Я проведу переговоры со своим французским коллегой Жаном Ивом Ледрианом. Безусловно, мы ожидаем те сигналы, которые привез господин Макрон из Москвы. Но я уже неоднократно говорил, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно и ищем дипломатического решения... Но мы не пересечем свои «красные линии». И никто не сможет заставить нас их пересечь», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Напомним, что Макрон везёт в Киев, а затем передаст в Брюссель и Вашингтон некие «новые предложения» Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Накануне президент Франции уже заявил,что добился в разговоре с российским лидером своей «главной цели» – деэскалации напряженности на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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