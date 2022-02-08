Макрон заявил о деэскалации ситуации на Украине своим визитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон добился цели своего визита в Москву. Он заявил, что хотел обеспечить деэскалацию напряженности на Украине и у него получилось.

«Моей целью было предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. Эта цель для меня выполнена», – сказал французский лидер телеканалу BFMTV.

Он добавил, что во время разговора ощущалось напряжение, а Путин «менее ироничен, чем обычно». Сам Макрон не ожидал от российского президента особых жестов и уступок.

Макрон и Путин встретились в Кремле 7 февраля. Их встреча длилась пять часов, в течение которых неоднократно поднимался вопрос напряженности около российско-украинской границы.

По итогам переговоров французский лидер заявил, что Россия и Франция должны показать обоюдную готовность работать над гарантиями безопасности и строить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Путин назвал переговоры «содержательными и полезными».

Париж, Наталья Рязанова

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