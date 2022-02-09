Глава комитета парламента Финляндии уволился после призыва не пускать Украину в НАТО

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Мика Никко вынужден был подать в отставку после слов о том, что кто-то из европейских лидеров должен заявить о невозможности вступления Украины в НАТО.

В ином случае, отметил он, последствия могут быть «ужасными» из-за недовольства России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отставке Никко сообщила ежедневная финская газета Iltalehti.

Свой пост, вызвавший негодование «друзей Украины», финский депутат опубликовал накануне в Твиттере.

«Теперь Макрон или кто-то другой должен публично заявить, что Украина не вступит в НАТО. В противном случае, с точки зрения России, переговоры провалились, и последствия будут ужасны. Нет ли на Западе одного мудрого начальника, знающего Россию?» – написал Никко.

Позже ему пришлось удалять твитт и давать разъяснения, однако от своей позиции он не отказался.

«Уточнение. Конечно, я считаю, что каждое независимое государство может подать заявку на членство в НАТО. На данный момент членство Украины в НАТО, как я понимаю, нереально. Продолжение диалога и уменьшение запугивания важно для снижения напряжённости», – написал финский депутат и объявил об уходе с поста главы парламентского комитета.

Симферополь, Валентин Карамазов

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