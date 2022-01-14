Финляндия отказалась от предложения вступить в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Олави Хаависто заявил об отсутствии у страны планов вступать в НАТО, несмотря на недавнее предположении генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что скором времени Швеция и Финляндия вступят в Североатлантический блок, – сообщают местные СМИ.

По словам Хаависто, его страна не планирует менять курс в международной политике.

«Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», – сказал глава МИД Финляндии.

Следует напомнить, что ранее сообщалось о том, что премьер Финляндии Санна Марин в новогоднем поздравлении допустила вступление страны в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении также упоминал вступление в Североатлантический Альянс. При этом он заявил, что страна готова поддерживать усилия по продолжению диалога с РФ.

Хельсинки, Иван Бабурин

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