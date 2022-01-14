российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 января 2022, 20:45 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Финляндия отказалась от предложения вступить в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Олави Хаависто заявил об отсутствии у страны планов вступать в НАТО, несмотря на недавнее предположении генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что скором времени Швеция и Финляндия вступят в Североатлантический блок, – сообщают местные СМИ.

По словам Хаависто, его страна не планирует менять курс в международной политике.

«Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», – сказал глава МИД Финляндии.

Следует напомнить, что ранее сообщалось о том, что премьер Финляндии Санна Марин в новогоднем поздравлении допустила вступление страны в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении также упоминал вступление в Североатлантический Альянс. При этом он заявил, что страна готова поддерживать усилия по продолжению диалога с РФ.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,