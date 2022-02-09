Оптимистичный Аксенов: жителям Алушты пообещали до конца года не ограничивать воду

Жителям Алушты пообещали до конца 2022 года не вводить никаких ограничений на воду

«Накопленный объем позволяет снять все ограничения на водоснабжение в Алуште даже в ночное время», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, в данный момент в Изобильненском водохранилище находится более 7 млн кубометров воды (за весь год 2021 год было накоплено 4,5 млн кубов).

«Запасов хватит городу до конца года и позволит спокойно провести курортный сезон», – отметил глава Крыма.

Аксенов, как всегда, чрезмерно оптимистичен. Простейший расчет показывает, что городу нужно гораздо больше воды, чем 7 млн кубов.

Напомним, ограничения в Алуште начали вводить в сентябре 2020 года. И в декабре, когда воду отключали по ночам, потребление оценивалось в 22 тыс кубов в сутки. При этом глава города Галина Огнева утверждала, что такое снижение давления позволяет экономить 10 тысяч кубометров в сутки. Получается, что без ограничений город в несезон «пьет» не менее 30 тысяч кубов воды. А во время сезона потребление удваивается.

Но даже если взять за основу цифры января 2021 года, когда потребление «подрезали» до 20 тысяч кубометров в сутки, и допустить, что в летние месяцы Алушта вместе с туристами пьет не более 35 тысяч кубов (такая цифра озвучивалась в апреле прошлого года, когда суточное потребление сократили до 15 тысяч кубов и размышляли, как пережить сезон), то получится, что в год город потребляет около 9 млн кубов.

Конечно, погода последнего полугодия дает повод надеяться, что сильной засухи в ближайшее время не будет, но необходимо учитывать, что сети Алушты изношены почти на 90%, и чоень много воды просто теряется. Например, в 2020 году до потребителей дошла только треть выкачанной из Изобильненского водохранилища воды.

Кстати, тот же Аксенов в начале августа 2020 года обещал, что подачу воды в Крыму ограничивать не будут, но менее чем через месяц жесткие графики были введены в столице РК и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов, а еще через пару недель ограничили Алушту.

Алушта, Олег Яковенко

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