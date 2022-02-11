Кадровая катастрофа: от должности главы Симферополя отказались все

Провести «тайный» конкурс на должность главы Симферополя – это лучшее, что смогли придумать в правительстве Крыма, чтобы скрыть кадровую катастрофу. На должность главы крымской столицы за полтора месяца не смогли найти подходящего кандидата.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в крымской столице должны были выбрать нового градоначальника. Имена претендентов не разглашались. В конце концов, было заявлено, что конкурс не состоялся.

По данным источника агентства в Совмине РК, озвученную премьер-министром Гоцанюком схему, придумали, чтобы «красиво» вывернуться из сложившейся ситуации. Ни один из тех, кому предлагали этот пост за последние 1,5 месяца, не согласился. Ряд предложенных фигур не утвердил Аксенов. И на данный момент у главы Крыма пока нет ни одной идеи, кого можно поставить на это место.

Поэтому все 4 кандидата были техническими – чтобы создать иллюзию, что конкурс был, но не состоялся по объективным причинам.

«По факту, адекватных желающих управлять тем, во что превратили за 8 российских лет столицу сильные управленцы, – нет. Отказываются даже самые преданные сторонники губернатора и спикера госсовета, – комментирует ситуацию telegram-канал «ЧКХ». – Окологубернатора до сих пор не могут понять, зачем было за день до нового года выгонять предыдущего главу Демидова, который был максимально послушным и мог еще год-два собирать негатив, поддерживая рейтинг губернатора.

Городом фактически продолжит руководить сестра жены Аксенова – Евгения Добрыня, формально не имеющая к нему никакого отношения.

Имея полный карт-бланш на развитие и неограниченные финансовые ресурсы на благоустройство и ремонт дорог, город продолжит скатываться в яму».

Симферополь, Олег Яковенко

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