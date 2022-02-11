Проблемы Свитского корпуса Бахчисарайского дворца были известны еще 3 года назад

Ситуацию со Свитским корпусом Ханского дворца в Бахчисарае можно было предсказать еще 3 года назад: уже тогда было известно, что несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии.

Как сообщал «Новый День», в одной из стен Свитского корпуса дворца, который сейчас находится на реставрации, обнаружили трещины. В дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры РК заявили, что это ошибка проектировщиков: они не учли, что здание без фундамента. Правда, потом передумали: «Это не ошибка в производстве работ, это – аварийное состояние конструкции, – сообщила сегодня заместитель руководителя дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Мария Дукшина, уточнив, что все фахверковые балки сгнили. – В данном случае произошел отрыв балки горизонтальной от вертикальной. Соответственно, просел угол. Это произошло из-за земляных работ, и если бы балки были хотя бы ограниченно работоспособны, этого бы не случилось».

По словам Дукшиной, то, что все балки сгнили, выяснили еще 3 года назад: «Когда работали еще по научно-проектной документации по обследованию здания, уже тогда были зафиксированы трещины по фасаду шириной до 20 мм». Почему до сих пор не были приняты соответствующие меры, никто не пояснил.

Директор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк озвучил еще одну проблему – тоже, как выяснилось, застарелую: внешние здания дворцового комплекса давно нестабильны и сползают к реке: «То, что дворец потихоньку перемещается из-за грунтов к речке, известно уже очень много лет. Это связано с тем, что он находится рядом с руслом».

Экстренные меры на объекте пока не предпринимаются – ждут заключения московских специалистов. Эксперты обещали в течение выходных обследовать объект и предложить варианты по спасению корпуса.

Симферополь, Лиана Макоба

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